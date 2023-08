Curtea de Conturi a șters pe jos cu Ministerul Agriculturii, aratand, intr-un raport al auditului de performanța, ca nu s-a facut nimic in ultimii ani in privința impaduririi terenurilor degradate și a perdelelor forestiere. In replica, Ministerul Agriculturii MADR a solicitat experților Curții de Conturi mai multa rigoare in cunoașterea și ințelegerea atribuțiilor instituțiilor statului […] The post Ministerul Agriculturii, facut praf de Curtea de Conturi. Dezastru la impaduriri și perdele forestiere first appeared on Ziarul National .