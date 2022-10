Stiri pe aceeasi tema

- Peste 800.000 fermieri din sectorul vegetal vor primi, incepand cu data de 16 octombrie, avansul de 70% in cadrul schemelor de plati directe din sectorul vegetal, anunța Ministerul Agriculturii. Majorarea procentului de la 50% la 70% a fost aprobata de Comisia Europeana in contextul secetei din acest…

- ”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna Iulie 2022”, arata APIA. Suma autorizata la plata…

- Fermierii ar putea primi o suma de 96,2796 euro pe hectar (ha) in anul de cerere 2022, aferenta platilor directe unice pe suprafata, conform unui proiect de hotarare postat pe site-ul Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), potrivit Agerpres. Platile directe prevazute in acest proiect,…

- ”Saptamana viitoare, functionarii Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura vor demara operatiunile necesare in vederea alocarii sumelor pentru plata accizei la motorina utilizata in agricultura, pe trimestrul II al anului 2022”, anunta ministerul. Cadrul legal in vederea efectuarii platilor…

- Ministerul Agriculturii si dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna iunie si in trimestrul II al anului 2022, suma…

- Economie Sectoarele suin și avicol, sprijinite prin acordarea unor ajutoare excepționale august 25, 2022 08:47 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca in ședința Guvernului din 24 august 2022 a fost adoptata o Hotarare privind acordarea unor ajutoare excepționale producatorilor agricoli,…

- „Fermierii romani au priceperea si puterea de munca pentru a produce hrana de calitate care sa raspunda nevoii de consum a tarii. In contextul acestui an dificil pentru agricultura romaneasca, le oferim sprijinul de care au nevoie pentru a continua sa aduca in piete si in galantare produsele romanesti,…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), primeste cereri de solicitare a ajutorului exceptional acordat producatorilor agricoli din sectorul vegetal, in perioada 19 august – 2 septembrie 2022 inclusiv. „Aceasta schema de sustinere…