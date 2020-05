Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat, joi seara, ca termenul de depunere a cererilor unice de plata a fost prelungit pana la 15 iunie. Totodata, el a spus ca, din 15 mai, prin APIA, se elibereaza adeverinte pentru beneficiarii schemelor de plata, pentru acei fermieri care doresc sa acceseze…

- Termenul de depunere a cererilor unice de plata a fost prelungit pana la data de 15 iunie, a anuntat, joi seara, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. "Guvernul a adoptat in aceasta seara o Ordonanta de Urgenta prin care se prelungeste termenul de depunere a cererilor…

- Guvernul a adoptata o Ordonanta de urgenta care modifica și completeaza OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura.

- Noul termen de depunere a Declarației unice a fost stabilit, in sedinta de Guvern de joi, la 30 iunie, cei care o depun pana in aceasta data primind o bonificatie de pana la 10% . Masura vizeaza un milion de romani care obțin venituri din activitați independente, drepturi de proprietate intelectuala,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) reaminteste beneficiarilor ca, pana la data de 30 aprilie 2020, la Centrele judetene ale APIA se primesc, prin mijloace electronice (telecomunicatii), urmatoarele: - Cereri de plata aferente trim.I pentru ajutorul de stat pentru reducerea accizei…

- MASURI… Apreciind cu maxima responsabilitate evolutia COVID-19, conducerea APIA, sustinuta de Ministerul Agriculturii, a luat decizia de a suspenda primirea cererilor unice de plata incepand cu data de 16 martie 2020 pana la data de 06 aprilie 2020, iar in functie de evolutia virusului vom lua masurile…

- APIA a anunțat, intr-un comunicat, ca a luat decizia de a suspenda primirea cererilor unice de plata incepand de luni, 16 martie pana in 6 aprilie. Masura a fost luata avand in vedere evoluția COVID-19. Potrivit APIA, activitatea agenției se va desfașura normal, evitand contactul cu publicul. ”Apreciind…

- De luni, 16 martie, la toate sediile APIA din județ, nu se vor mai primi de la fermieri cererile pentru subvențiile din agricultura, procedura urmand a fi reluata dupa 6 aprilie 2020. Masura a fost impusa de contextul actual al infecțiilor cu virusul Covid – 19. „Menționam faptul ca activitatea agenției…