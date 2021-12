Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri, plafonul de 114.156.810 euro (564.790.817,475 lei), care se acorda crescatorilor de animale pentru anul de cerere 2021, pentru schemele de sprijin cuplat in sectorul zootehnic. ”In sedinta Guvernului din data de 10 decembrie 2021 a fost adoptata Hotararea…

- ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin centrele judetene, informeaza ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor pentru diferentele cererilor aferente lunii iunie si trimestrul al II-lea 2021, luna iulie 2021, luna august 2021 si a cererilor aferente…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) efectueaza, prin Centrele Judetene, plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor pentru diferentele cererilor aferente lunii iunie si trimestrul al II-lea 2021 (iulie si august) si cererile aferente lunii septembrie si trimestrului…

- Apicultorii pot depune, pana la data de 26 noiembrie 2021, cererile de acordare a ajutorului de minimis pentru compensarea efectelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada martie – mai 2021, a anunțat Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Astfel, au fost depuse,…

- Peste 53 milioane de lei pentru apicultorii romani: Pana cand se pot depune cererile pentru aceste ajutoare Peste 53 milioane de lei pentru apicultorii romani: Pana cand se pot depune cererile pentru aceste ajutoare Peste 53,2 milioane de lei vor fi alocați pentru apicultorii romani, a anunțat Ministerul…

- “Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Judetene, informeaza ca a autorizat la plata ajutorul de minimis aferent programului de sustinere a productiei de plante aromatice pentru anul 2021. Suma totala autorizata la plata este de 1.012.502,92 lei si se acorda de la bugetul…

- “Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca astazi 18 octombrie 2021, incepand cu ora 00:01, a autorizat la plata in cadrul Campaniei de plati in avans pentru anul 2021 un numar de 39.623 fermieri, cu o suma totala de 160.995.060,92 euro”, anunta APIA. Agentia de Plati si…

- Azi, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata, in cadrul Campaniei de plati in avans pentru anul 202, un numar de 39.623 fermieri, cu o suma totala de 160.995.060,92 euro. La APIA Centrul Judetean Maramures au fost autorizati in prima zi din cadrul Campaniei de…