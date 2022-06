Stiri pe aceeasi tema

- Aplicantii masurii IMM Agri-Food - "Granturi pentru capital de lucru acordate entitatilor din domeniul agroalimentar", care au fost declarati neeligibili in urma pre-evaluarii automate, realizate de sistemul IMM Recover, vor primi, incepand de miercuri, notificari de respingere, pe platforma granturi.imm.gov.ro,…

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a facut publica lista cu statusul solicitanților pentru programul IMM AGRI-FOOD (granturi pentru capital de lucru), conform evaluarii realizate automat de sistem. Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare a fost deschisa timp de 6 zile, in perioada 26-31…

- Marti, 31 mai, este ultima zi in care solicitantii eligibili se mai pot inscrie in cadrul programului IMM Agri-Food, iar platforma va ramane activa pana la ora 20:00, a anuntat Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT), potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fermierii pot accesa granturi nerambursabile pentru a-și dezvolta afacerea. OTP Bank detaliaza condițiile de finanțare. Romania sprijina antreprenorii din domeniul agroalimentar prin programul de implementare a acordarii de fonduri externe nerambursabile in baza OUG nr. 61/2022, informeaza instituția…

- N.Dumitrescu Dupa ce, la sfarșitul saptamanii trecute, a fost organizata Bursa generala a locurilor de munca din Prahova, la Ploiești, astazi are loc o noua acțiune similara, de data aceasta destinata unui anumit public ținta: studenții. Evenimentul se va desfasura la Casa de Cultura a Studenților din…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) va avea la dispoziție fonduri de 95,152 milioane de lei pentru dezvoltarea si extinderea sistemului informatic, in vederea gestionarii cererilor de plata, finantarea fiind realizata de la bugetul de stat si din fonduri externe nerambursabile.…

- Comunicat de presa: inceperea implementarii proiectului „Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri”, pentru FLORINA PLUS S.R.L.” Comunicat de presa Societatea FLORINA PLUS S.R.L., in calitate de Beneficiar, implementeaza incepand cu data de 14-03-2022 proiectul ”Granturi pentru…

- Noile norme de aplicare ale Programului de Promovare a Exportului (PPE) urmeaza sa fie publicate in transparenta decizionala pana la finalul trimestrului 2, se arata intr-un comunicat al Ministerului Antreprenoriatului si Turismului, transmis luni AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…