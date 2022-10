”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Agentia Nationala a Zonei Montane(ANZM), acorda finantare pentru realizarea de investitii in productia romaneasca. Cele trei programe de sprijin lansate se adreseaza locuitorilor din zona montana pentru infiintarea de: centre de colectare si/sau prelucrare a laptelui in zona montana; centre de colectare sau de colectare si prelucrare a fructelor de padure, a ciupercilor si/sau a plantelor medicinale si aromatice din flora spontana si/sau de cultura in zona montana; stane montane”, precizeaza ministerul. Suma alocata programelor este de…