Ministerul Agriculturii a primit fonduri suplimentare pentru finanțarea programului „Tomata” Bugetul MADR a fost suplimentat cu suma de 182.000.000 lei pentru plata sprijinului acordat pentru ciclul I de producție la tomate! Suplimentarea a fost realizata avand in vedere numarul mare de beneficiari inscriși in program. In ședința de Guvern din 11 iulie 2024 a fost aprobat Memorandumul cu tema „Suplimentarea limitelor de credite bugetare și credite de angajament aprobate pe luna iulie 2024 pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale”, in baza prevederilor OUG34/2023. Se va asigura astfel integral necesarul de fonduri aferente plații sprijinului acordat pentru ciclul I de producție… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

