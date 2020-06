Ministerul Agriculturii a modificat Ordinul privind regulamentul de practicare a pescuitului recreativ

Stiri pe aceeasi tema

- Regulamentul de practicare a pescuitului recreativ in conditii de siguranta si de limitare a efectelor pandemiei de COVID 19 Ieri a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei numarul 463 Regulamentul de practicare a pescuitului recreativ in conditii de siguranta si de limitare a efectelor pandemiei…

- Ministerul Sanatații a modificat vineri protocolul de tratament pentru pacienții confirmați cu infecție cu coronavirus in Romania. Principalele modificari sunt dispariția paracetamolului din schema de tratament pentru pacienții cu forme ușoare de Covid-19 și introducerea antiviralului rusesc umifenovir…

- Ordinul privind purtarea obligatorie a maștii de protecție in spațiile publice inchise și in mijloacele de transport in comun a fost publicat in Monitorul Oficial, cu modificari fața de forma inițiala, transmisa de Ministerul Sanatații in urma cu cateva zile. Masca trebuie purtata in orice spatiu ...

- Incepand din aceasta seara, SC Salubritate Craiova SRL, operatorul care are delegata activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public al Craiovei, va demara cea de-a doua etapa de dezinsectie, cu conditia ca vremea sa fie favorabila. Dupa lungi amanari, DSP Dolj a avizat, in…

- Comisiile de specialitate din Senat au modificat proiectul de lege al Guvernului privind stabilirea masurilor pentru perioada starii de alerta. Senatorii din Comisia de Sanatate au eliminat din proiectul guvernului articolul care prevede posibilitatea suspendarii, pe durata starii de alerta, a persoanelor…

- Potrivit lui Florin Cițu, rectificarea bugetara are doua obiective: sanatatea romanilor si pastrarea capacitatii de productie in economie. „Cheltuielile bugetare cresc pe sold cu 12.5 miliarde lei. Ministerul Muncii primește 8.5 miliarde lei in plus, Ministerul Sanatații 3.7 miliarde lei in plus și…

- Rectificarea bugetara aprobata, miercuri, de Guvern a fost publicata in Monitorul Oficial. Ministrul Finantelor, Florin Citu, a explicat, intr-o postare pe Facebook, ca este o rectificare care are doua obiective. ”In primul rand, sanatatea romanilor, iar in al doilea rand pastrarea capacitatii…

- Masura a fost aprobata azi de Ministerul Sanatații, in contextul in care Romania a trecut intr-o noua faza epidemiologice ce impune noi masuri. Ca urmare a creșterii numarului de decese – care a ajuns la 387, conform ultimei raportari facute in urma cu puțin timp – specialiștii epidemiologi, cei…