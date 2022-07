Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii aloca 1,5 miliarde de euro pentru infrastructura de irigatii, desecare si drenaj ”MADR a lansat in dezbatere publica proiectul privind modificarea Programului national de reabilitare a infrastructurii principale de irigatii din Romania si a infrastructurii de desecare si drenaj.…

- ”MADR a lansat in dezbatere publica proiectul privind modificarea Programului national de reabilitare a infrastructurii principale de irigatii din Romania si a infrastructurii de desecare si drenaj. Acesta urmareste adaptarea agriculturii la schimbarile climatice si reducerea efectelor acestora asupra…

- Abia lansat in dezbatere publica, proiectul de modificare a Codului Fiscal a fost din nou modificat, Guvernul facand cațiva pași inapoi, la presiunea mediului de afaceri. Guvernul ia in calcul amanarea intrarii in vigoare a unor modificari prevazute de Ordinul de modificare a Codului Fiscal abia lansat…

- Ministerul Educatiei a lansat in consultare publica Ghidul Solicitantului ''Granturi pentru unitatile de invatamant pilot'', apelului fiindu-i alocate 12 milioane de euro pentru a finanta cel putin 60 de unitati de invatamant, individual sau in parteneriate. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Primaria Municipiului Alba Iulia organizeaza in data de 21 iunie, ora 15.00, in sala de ședințe a Direcției Programe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, Strada Bucovinei, nr. 6, dezbatere publica referitoare la proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii…

- Acesta va permite studentilor sa se imprumute la banci cu pana la 50 de mii de lei pentru a-si acoperi cheltuielile cu studiile sau chiria. Banii, garantati de stat, pot fi folositi chiar si pentru cumpararea unei locuinte. Acest program se va adresa studentilor cu varste cuprinse intre 18 […] Articolul…

- Primaria Timișoara cheama locuitorii orașului la o dezbatere publica legata de renovarea cladirilor istorice. Proiectul de hotarare poate fi ajustat cu opiniile, sugestiile și propunerile cetațenilor.