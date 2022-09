„Schema de ajutor sprijina realizarea de investitii in infiintarea de stane in zona montana in vederea prelucrarii laptelui si obtinerea produselor derivate din acesta intr-un spatiu amenajat corespunzator, adaposturi pentru animale si pentru crescatorii de animale. Valoarea totala maxima eligibila a proiectului, permisa pe acest tip de investitie, este de 300.000 lei, din care 50% reprezinta ajutor de stat si 50% reprezinta cofinantarea beneficiarului”, conform proiectului de hotarare afisat pe site-ul MADR. Daca nu vor exista beneficiari care sa depuna proiecte a caror valoare totala maxima…