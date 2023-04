Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata peste 105 milioane euro pentru 436 de beneficiari ai masurii privind bunastarea animalelor, porcine si pasari, informeaza APIA, transmite AGERPRES . „Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) anunta ca, pana la…

- Aproape 126 de milioane euro au fost autorizate pentru plata subventiilor acordate fermierilor in agricultura ecologica si masuri de agromediu derulate prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, iar platile se fac in doua transe pana la 30 iunie 2023, anuntat Ministerul Agriculturii si…

- In primele zile ale lunii februarie a.c., Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a incasat in contul deschis in Banca Nationala a Romaniei suma de 531 milioane de euro. Suma reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana a cheltuielilor realizate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura…

- Comisia Europeana a rambursat Romaniei peste un miliard de euro din sumele cheltuite pentru platile in avans acordate fermierilor in perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2022, a anuntat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), potrivit Agerpres. „Iata primii bani care au intrat in bugetul…

