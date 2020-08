Ursul care a fost indepartat de doua ori din curtea unui liceu din Miercurea Ciuc a fost impuscat, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce Ministerul Mediului a autorizat interventia, a informat Institutia Prefectului judetului Harghita, transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, sambata seara a fost semnalata pentru a doua oara prezenta unui urs in […] The post Ministerul Agriculturii a autorizat impușcarea ursului care a intrat a doua oara in curtea unui liceu din Miercurea Ciuc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .