- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a transmis, marti, ca fermierii care au depus facturile pentru decontarea a pana la 50% din contravaloarea energiei electrice consumate pentru irigatii au primit banii in conturi.

- ”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale informeaza ca fermierii care au depus facturile pentru decontarea a pana la 50% din contravaloarea energiei electrice consumate pentru irigatii au primit banii in conturi. In total 172 de Organizatii ale Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii (OUAI) au depus…

- Agricultorii nu vor primi fonduri europene pentru irigații in Romania, acest lucru fiind eventual posibil abia din anul 2023. Un anunț in acest sens a fost facut de senatorul George Scarlat, fost secretar de stat in Ministerul Agriculturii. In prezent, George Scarlat este președintele Comisiei de agricultura,…

- Romania a exportat animale vii in valoare de 262,35 milioane de euro in primele sase luni din acest an, in crestere cu peste 40% fata de perioada similara a anului trecut, cand incasarile au fost de 186,95 milioane de euro, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…