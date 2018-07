Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) anunța ca incepand de duminica, 20 mai, șoferilor care nu inregistreaza contractul de vanzare-cumparare al autoturismului li se suspenda dreptul de a circula. De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a dispus o alta…

- Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor a implementat și operaționalizat platforma de programarea electronica online. Aceasta poate fi accesata la adresa https://www.drpciv.ro/serviciu-programari-online.html Prima data se alege județul dupa care se selecteaza din lista serviciul…

- Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor a implementat și operaționalizat platforma de programarea electronica online. Aceasta poate fi accesata la adresa https://www.drpciv.ro/serviciu-programari-online.html Prima data se alege județul dupa care se selecteaza din lista serviciul…

- De la 20 Mai 2018, in Codul Rutier intra in vigoare o noua prevedere Printre noile prevederi care vor intra, de la 20 Mai 2018, in codul rutier este și aceia ca in termen de 90 zile de la vanzarea mașinii, noii proprietari trebuie sa anunțe direcțiile de permise și inmatriculari ca au devenit proprietarii…

- Inmatricularile de autoturismele second hand au scazut, in primul trimestru al anului, cu 5,84%, pana la 120.641 de unitati, comparativ cu aceeasi perioada din 2017, reiese din statistica Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).

- Au scazut inmatricularile de autoturisme second hand Înmatricularile de autoturismele second hand au scazut, în primul trimestru al anului, cu 5,84%, pâna la 120.641 de unitati, comparativ cu aceeasi perioada din 2017, reiese din statistica Directia Regim Permise de Conducere…

- Politistii au dat aproximativ 9.000 de amenzi in valoare de aproape patru milioane de lei in prima zi a minivacantei de 1 Mai, cand au fost inregistrate aproape 650 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute peste 560 de permise de conducere. Conform Politiei Romane, in prima zi de minivacanta, politistii…

- Piata masinilor second-hand din import a scazut cu 6% in primul trimestru, la 120.000 de unitati, dar media lunara a ramas mare, de peste 40.000 de unitati inmatriculate, potrivit nformatiilor de la Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Valoarea…