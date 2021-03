Stiri pe aceeasi tema

- In Romania va continua campania de imunizare cu toate vaccinurile impotriva COVID-19 autorizate in momentul de fata la nivel european, anunta CNCAV. Inclusiv AstraZeneca. Luni seara a avut loc o sedinta extraordinara la care au participat reprezentantii Comitetului National de Coordonare a Activitatilor…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) va avea, joi, o reuniune speciala pe tema vaccinului anti-Covid produs de compania anglo-suedeza AstraZeneca. EMA a comunicat, luni, ca “va examina mai detaliat informatiile” despre acest ser dupa ce mai multe tari au suspendat, din precautie, utilizarea acestuia.…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a publicat informatii incorecte cu privire la impactul vaccinarii asupra angajatilor din sanatate si din asistenta sociala, sustine Federatia ''Solidaritatea Sanitara'' din Romania (FSSR),…

- Programarile la vaccinarea impotriva COVID-19 se vor relua incepand din data de 10 februarie pentru toate categoriile incluse in etapa a doua, dupa ce, o perioada, programarile au fost limitate la categoriile vulnerabile, a anunțat astazi medicul Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național…

- O aeronava C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Romane a adus in țara materiale sanitare din Qatar, necesare campaniei de vaccinare. Este vorba despre aproximativ 250.000 de seringi și 100.000 de ace, a informat Ministerul Apararii Naționale.Materialele au fost achiziționate de statul roman, prin Oficiul…

- In ultimele 24 de ore au fost vaccinate aproape 6.000 de cadre medicale, in scadere cu peste 3.600 de persoane fata de ziua precedenta.Numarul total de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer/BioNTech a ajuns duminica la 108.294, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost vaccinate 5.993…

- „Pentru toata luna ianuarie, inclusiv transa din decembrie, vorbim de circa 750.000 de doze, deci practic acest numar de doze este suficient pentru a acoperi prima etapa, etapa care, de fapt, cuprinde un numar estimativ de circa 300.000 de persoane, atat lucratori din sistemul medical, cat si social,…