Ministerul Afacerilor Interne, la ceas aniversar! Ce mesaje au transmis reprezentantii MAI (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Milionarul britanic susține in continuare ca este nevinovat și ca va face inconjurul lumii acum ca și-a recapatat libertatea. Andrew și Tristan Tate sunt judecați in Romania pentru trafic de persoane și viol. „Am primit niște vești minunate. Pentru prima data in aproape trei ani, judecatorul a decis…

- MAI: Retelele de socializare sunt spatiu public, astfel ca este interzisa transmiterea de mesaje electorale Ministerul Afacerilor Interne, atrage atentia ca in Romania, retelele de socializare sunt considerate spatiu public, astfel ca este interzisa transmiterea de mesaje electorale prin intermediul…

- Ministerul Afacerilor Interne, atrage atentia, sambata, ca, in Romania, retelele de socializare sunt considerate spatiu public, astfel ca este interzisa transmiterea de mesaje electorale prin intermediul acesteia. Reprezentantii MAI au facut precizari in contextul aparitiei unor informatii privind sanctionarea…

- Ministerul Afacerilor Interne, atrage atentia, sambata, ca, in Romania, retelele de socializare sunt considerate spatiu public, astfel ca este interzisa transmiterea de mesaje electorale prin intermediul acesteia, informeaza Agerpres."Pentru corecta informare a publicului, avand in vedere anumite informatii…

- De Ziua Copilului, liderii politici din Romania au transmis mesaje emoționante și urari speciale pentru cei mici. Președintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu și ministrul Nicolae Ciuca și-au rupt din timpul lor pentru a le ura cateva ganduri calde celor mici și nu numai. Iohannis: Sa va urmați…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a confirmat joi ca un aparat de zbor fara pilot a fost gasit, in februarie, in judetul Botosani. Anuntul a fost facut dupa ce presa locala a relatat despre prabusirea aparatului de zbor. ”In data de 29 februarie, Ministerul Afacerilor Interne a solicitat sprijinul…

- Semifinala Chefi la cuțite a venit cu o mulțime de surprize pentru concurenți. Aceștia au aflat despre noile reguli, dar au avut parte și de un moment extrem de emoționant. Au primit mesaje din partea celor dragi, iar lacrimile au curs șiroaie.

- Un barbat a cerut mita pentru a influența un procuror. A fost prins in flagrant cand primea 23.000 de euro. El a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat judecatorului pentru a fi arestat preventiv. Reprezentantii DNA au transmis, vineri, ca procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie…