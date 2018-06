Ministerul Afacerilor Interne a facut public Ordinul privind activitatile de prevenire a coruptiei pentru promovarea integritatii

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Cluj-Napoca va efectua, în perioada 14-30 iunie 2018, o actiune de dezinsectie pe domeniul public și privat. Aceasta se va desfasura între orele 21.00 - 06.00. În cazul conditiilor meteorologice nefavorabile, durata prevazuta se va decala…

- La videoconferința de luni, 11 iunie, a conducerii Ministerului Afacerilor Interne cu prefecții și șefii serviciilor publice comunitare din teritoriu de permise și pașapoarte au participat ministrul Carmen Daniela Dan, secretarul de stat, comisar șef de poliție Mihai Dan Chirica, directorii celor doua…

- In Monitorul Oficial a aparut Ordinul nr. 1937/2018 ce aproba formatul cererii de restituire a taxei de primainmatriculare. Acesta aproba formatul tipizat al cererii de restituire, avand in vedere ultimele modificari normative din acest domeniu. In esența nu se mai solicita documente justificative…

- Fiscul este obligat sa acorde asistența contribuabililor la completarea Declarației Unice, iar Ministerul Finanțelor a publicat in ordinul prin care detaliaza procedura, potrivit consultantului fiscal Adrian Bența. Declarația Unica a inlocuit un numar de 7 formulare, inclusiv mult-hulita Declarație…

- In Monitorul Oficial al Romaniei partea I numarul 403, din 10 mai, a fost publicata decizia primului ministru Vasilica Viorica Dancila prin care chestorul de politie Valentin Costinel Melnic exercita, cu caracter temporrar, functia publica vacanta din categoria inaltilor functionari publici de secretar…

- Au intrat in vigoare conditiile de stabilire a majorarii salariale pentru munca suplimentara prestata de personalul cu statut special ndash; cadrele militare in activitate, politistii si soldatii si gradatii profesionisti in activitate din unitatile M.A.I. , precum si activitatile deosebite cu caracter…

- In Monitorul Oficial cu numarul 227 din 14 martie 2018 a fost publicata Legea pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania. Una dintre prevederi se refera la…

- In Monitorul Oficial a fost publicat ordinul pentru aprobarea Programului national privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu finantare in anul 2018, in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2 2018, ale Legii nr. 500 2002 privind finantele publice,…