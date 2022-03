Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a informat sambata ca Ministerul Afacerilor Interne a aplicat amenzi de cateva milioane de lei, dupa verificari la peste 5.000 de benzinarii, in contextul cresterii nejustificate a pretului carburantilor. “Am vazut cu totii acele imagini cu portbagaje…

- Ordonanța privind eliminarea formularului digital de localizare a pasagerilor (PLF) a fost publicata in Monitorul Oficial. Ordonanța a fost publicata in Monitorul Oficial vineri, ceea ce inseamna ca a intrat in vigoare. Astfel, la intrarea in țara, a fost eliminat formularul digital de localizare a…

- Verificari ale ANPC la stații de distribuție a carburanților Foto: Arhiva / radioconstanta.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Peste 90 de stații de distribuție a carburanților au fost verificate de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului, a anunțat astazi purtatorul de…

- ANPC a aplicat amenzi in valoare de 950.000 de lei, iar ANAF sanctiuni contraventionale in suma de 140.000 de lei in urma controalelor efectuate, pana in prezent, la furnizorii de carburant din Romania, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru.„As vrea sa fac o serie de precizari…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anuntat, vineri, ca ANPC a dat amenzi de 950.000 de lei, iar ANAF a dat sanctiuni contraventionale in suma de 140.000 de lei, dupa controalele efectuate in urma majorarii de preturi la carburanti, de miercuri, informeaza Agerpres."Nivelul amenzilor…

- Isteria declanșata de scumpirea nejustificata a carburanților a facut ca autoritațile statului sa treaca la controale in toata țara. Rezultatele primelor controale au fost facute publice la finalul ședinței de ieri de Guvern de catre Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului. „Autoritatea Naționala…

- Carburantii comercializati in reteaua MOL Romania s-au ieftinit vineri dimineata cu aproape un leu, toate preturile fiind sub 9 lei pe litru, potrivit datelor din Monitorul Preturilor la Carburanti, citate de AGERPRES. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anuntat joi ca Autoritatea Nationala…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a controlat peste 70 de statii de carburant pe intregul teritoriu al tarii, aplicand amenzi in valoare de 370.000 de lei, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. ANAF, ANPC si Consiliul Concurentei au demarat controale…