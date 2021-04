Ministerul Afacerilor Externe va înființa peste o sută de consulate mobile în acest an Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei vor organiza, in cursul acestui an, peste 100 de consulate itinerante (mobile), informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Locul unde vor fi organizate respectivele consulate mobile si estimarea perioadei in care acestea vor fi deschise pot fi regasite pe site-ul ministerului roman, la linkul: www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2021/2021_pdf/lista_consulate_itinerante_urmare_consultarii.pdf. Totodata, MAE precizeaza ca, de la inceputul acestui an, din calendarul propus initial au fost deja organizate 10 consulate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

