Ministerul Afacerilor Externe saluta sarbatorirea Zilei Limbii Romane

- La eveniment vor fi prezenti ministrul afacerilor externe al Republicii Federale Germania, Heiko Maas, seful diplomatiei, Teodor Melescanu, ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, sefii misiunilor diplomatice si consulare ale Romaniei. 'In anul celebrarii Centenarului Marii…

- Ministerul Afacerilor Externe organizeaza, in perioada 27-29 august 2018, Reuniunea Anuala a Diplomației Romane (RADR), tema ediției fiind ”Diplomația – un pilon al Romaniei Centenare”. In anul celebrarii Centenarului Marii Uniri, RADR are o insemnatate cu atat mai mare cu cat infaptuirea…

- MANIFESTARI…Primaria Vaslui a pregatit pentru marti, 14 august, noi surprize pentru locuitorii municipiului si pentru turisti cu ocazia Zilelor Culturale ale Vasluiului. In continuare programul este unul diversificat, dar astazi sunt anuntate cateva actiuni speciale dedicate Centenarului Marii Uniri.…

- Imnul National, consacrat prin Constitutia Romaniei ca simbol national, alaturi de drapelul tricolor, stema tarii si sigiliul statului, reprezinta unul dintre reperele care definesc identitatea nationala a romanilor, si ofera lumii intregi, cand este intonat, o sinteza muzicala, simbolica si unica,…

- Romania felicita Bulgaria pentru munca depusa cu ocazia primei sale presedintii a Consiliului UE si saluta preluarea mandatului rotativ semestrial de catre Austria. Incepand cu 1 iulie 2018, Bulgaria preda presedintia Consiliului Uniunii Europene Austriei, "dupa sase luni de eforturi prin care a incercat…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta adoptarea, la Haga, a Deciziei Conferintei Statelor Parti impotriva amenintarii reprezentate de utilizarea armelor chimice. Potrivit MAE, sesiunea speciala a Conferintei Statelor Parti (CSP) la Conventia privind interzicerea armelor chimice s-a incheiat prin…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Romania saluta rezolutia Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) privind retragerea trupelor militare straine de pe teritoriul Republicii Moldova. Rezoluția a fost votata ieri la New York cu 64 de voturi pentru, 15 contra și 83 abțineri.