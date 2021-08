Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, luni, la solicitarea premierului, ca incheie primele doua trimestre ale anului 2021 cu o executie bugetara de 96% din totalul fondurilor aprobate.”Ministerul Afacerilor Externe incheie primele doua trimestre ale anului 2021 cu o executie bugetara de…

- Premierul Florin Citu a transmis pe Facebook ca este gata o prima varianta a rectificarii bugetare. El a atras atentia ca inca asteapta ca „toti ministrii sa prezinte executia bugetara pentru primul semestru”.

- Premierul Florin Citu afirma ca singurul rol al rectificarii bugetare este de a modifica, daca este nevoie, alocarea resurselor in buget, in functie de executia bugetara, “pentru a mentine deficitul bugetar la tinta de 7,16%”. “(…) nu exista elemente care sa duca la cresterea…

- Premierul Florin Cițu anunta, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca la rectificarea bugetara nu vor fi alocate sume in plus fața de inceputul anului, insa este posibil ca unele ministere sa primeasca bani in plus, dar in limita deficitului asumat de 7,16%. Florin Citu precizeaza ca „in funcție de execuția…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit, luni, despre resctificarea bugetara și despre modul cum se va face aceasta in coaliția de guvernare. "Nu s-a discutat despre rectificare bugetara, Cel mai probabil pe 15 august se va face. Premierul este premierul unei coaliției de guvernare și toate…

- Premierul Cițu a cerut la AMR sa se prezinte primariile ale caror cheltuieli sunt mai mari decat veniturile. Premierul Florin Citu i-a asigurat pe primari si presedintii consiliilor judetene ca atat timp cat va conduce Guvernul, nicio rectificare bugetara nu se va decide la partid, ci doar in cadrul…

- Premierul Florin Cîtu a declarat, luni, la întâlnirea cu primarii de municipii, ca are nevoie e implicarea tuturor primarilor si presedintilor de consilii judetene pentru atragerea banilor din PNRR si a celorlalte fonduri europene. Aflat in plina campanie interna pentru șefia PNL,…

- Premierul Florin Citu a declarat ca PNRR este doar o sursa de finantare pentru reformele pe care vrea sa le faca actualul Guvern in Romania, reforme asumate in programul de guvernare. De asemenea, se lucreaza la asumarea unor tinte care daca nu sunt atinse se pot pierde bani pentru acele finantari.…