Stiri pe aceeasi tema

- 339 de cetateni romani aflati in Republica Franceza si in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord au fost repatriati.In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate si care au fost afectati de masurile de restrangere…

- MAE a mai adus acasa 365 de romani blocați in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Hașemit al Iordaniei și din Regatul Țarilor de Jos. Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca...

- Un numar de 365 de cetateni romani din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Regatul Hasemit al Iordaniei si Regatul Tarilor de Jos au revenit in tara ca urmare a demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta revenirea in tara a 365 de cetateni romani din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Regatul Hasemit al Iordaniei si din Regatul Tarilor de Jos.In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat ca, miercuri, 192 de cetateni romani au fost adusi in tara din Germania si Austria, parte a demersurilor de repatriere in contextul pandemiei COVID 19.Dintre acestia, 176 se aflau pe teritoriul Republicii Federale Germania si 16 in Austria.Grupul de cetateni…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta revenirea in tara a 277 de cetateni romani aflati in Republica Franceza si Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Intr-un comunicat transmis duminica AGERPRES, MAE informeaza ca, in seara zilei de sambata, a fost facilitata revenirea in tara a…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța revenirea in țara a 277 de cetațeni romani aflați in Republica Franceza și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Repatrierea s-a facut cu doua curse aeriene speciale operate de compania Tarom, se precizeaza in comunicatul MAE.

- Un numar de 330 de cetateni romani aflati in Spania au fost repatriati, vineri, cu doua curse aeriene de la Barcelona si Madrid, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE). De asemenea, au fost repatriati in siguranta 41 de cetateni spanioli.