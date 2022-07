Ministerul Afacerilor Externe de la Bucuresti pune interesele Ucrainei mai presus de interesele Romaniei.

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a informat astazi ca a transmis partii ucrainene, pe canale diplomatice, acceptul privind tranzitarea canalelor Chilia si Bastroe de catre nave sub pavilion tert, incarcate cu cereale.

- Cu o saptamana inainte de inceputul summitului NATO de la Madrid, secretarul general al Aliantei a vorbit despre subiectele care vor fi dezbatute la intrunire. NATO vrea sa puna la cale un nou plan de sprijinire a Ucrainei in confictul cu Rusia si sa creasca forta de raspuns rapid de pana la sase ori,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca Federatia Rusa a declarat ‘personae non gratae’ 10 persoane de la Ambasada Romaniei la Moscova, ca o reactie la gestul similar facut de catre Romania pe 5 aprilie 2022.Potrivit unui comunicat al MAE, decizia autoritatilor romane din aprilie a avut la baza…

- Ambasadorul Rusiei la București, Valeri Kuzmin, a fost convocat miercuri, 11 mai, la sediul Ministerul Afacerilor Externe unde „i s-a atras atenția ca este inacceptabila folosirea repetata de catre misiunea rusa a unui limbaj nepotrivit, ofensator și provocator la adresa Romaniei și a NATO”, anunța…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a subliniat ca Romania și-a facut datoria de stat membru NATO și UE in sprijinirea Ucrainei dupa declanșarea razboiului de catre Rusia. Intrebat intr-o conferința de presa comuna daca Romania va oferi armament, oficialul roman a subliniat ca situația este una in…

- Dmitro Kuleba, ministrul de Externe al Ucrainei, a spus, vineri, la București, ca Vladimir Putin este gata sa atace o țara a NATO, pentru a testa daca Alianța activeaza sau nu articolul 5 din tratat. Kuleba transmite Romaniei ca viitorul ei depinde de ceea ce se intampla in Ucraina. Fii la…