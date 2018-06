Stiri pe aceeasi tema

- In ședința Guvernului Romaniei din data de 28 iunie 2018 a fost prezentata Nota privind stadiul acțiunilor in constatarea neindeplinirii obligațiilor declanșate de Comisia Europeana impotriva Romaniei, potrivit unui comunicat remis stiripesurse.ro.Documentul in cauza conține informații detaliate…

- Comisia Europeana a clasat 12 proceduri de infringement la adresa Romaniei si s-a desistat intr-o clauza aflata pe rolul Curtii de Justitie a Uniunii Europene, in perioada 4 mai - 18 iunie 2018, informeaza joi Ministerul Afacerilor Externe. "In sedinta Guvernului din data de 28 iunie a fost prezentata…

- Perceptia cetatenilor romani asupra gradului de independenta a sistemului judiciar din Romania a scazut in ultimii doi ani, fiind sub media inregistrata in statele Uniunii Europene, arata date prezentate de Directia pentru statistica a Comisiei Europene (Eurostat), scrie Mediafax.Tolontan…

- ''Este o obligatie a Comisiei Europene sa asigure o folosire corespunzatoare a bugetului UE. Regulile care guverneaza fondurile structurale si de investitii europene pentru perioada 2014-2020 (reglementarile CPR) stabilesc necesitatea ca statele membre sa desemneze pentru fiecare program de finantare…

- Aerul din Romania devine tot mai irespirabil, iar la aceasta concluzie s-a ajuns dupa o monitorizare atenta in ceea ce priveste poluarea in mai multe capitale europene. Studiul arata ca Bucurestiul se afla pe locul doi dupa Sofia. Curtea de Justitie poate decide daca sa-i aplice Romaniei o amenda de…

- Comisia Europeana a trimis Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene, pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului. In aceeasi situatie sunt alte cinci tari: Franta, Germania, Marea Britanie, Italia si Ungaria. In cazul Romaniei, cea mai grava ...

- Comisia Europeana a deschis, astazi, o procedura de infringement impotriva Romaniei deoarece autoritatile noastre nu au intreprins masurile necesare pentru a respecta valorile limita convenite privind calitatea aerului. Dosarul a fost inaintat de Comisia Europeana la Curtea de Justitie a Uniunii Europene.

