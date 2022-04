Stiri pe aceeasi tema

- Timpul de așteptare pentru accesul rutier in Turcia din Bulgaria este de 6 - 8 ore, iar din Bulgaria in Grecia de cel puțin doua ore, avertizeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Romania. Situația a aparut din cauza fluxului mare de turiști. In contextul intarzierilor inregistrate la unele…

- Bulgaria nu va purta discutii cu gigantul energetic rus Gazprom pentru a-si reinnoi contractul de cumparare de gaze naturale, pe fondul invaziei Rusiei in Ucraina, si va cauta surse de aprovizionare alternative, a declarat sambata viceprim-ministrul Assen Vassilev, citat de Reuters și news.ro. ”In aceasta…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca exista promisiuni ca pana la sfarsitul acestui an, interconectorul dintre Grecia si Bulgaria va fi functional, iar Romania va beneficia „de gaz lichefiat, care se va descarca in portul din Grecia”, potrivit News.ro. Șeful statului a precizat, dupa o…

- ”Asa cum am spus si cand am fost la Coridorul Sudic, asa cum am spus si la Consiliul Extraordinar pe Energie, Europa si Romania se uita pentru diversificarea atat a resurselor, cat si a rutelor de aprovizionare. Azerbaijan este, desigur, o sursa si o ruta de aprovizionare cu gaze naturale. Ne uitam…

- Romania analizeaza toate posibilitatile de aprovizionare cu gaze naturale, iar Azerbaidjan este una dintre sursele posibile, alaturi de SUA, Arabia Saudita și Emiratele Arabe Unite, a afirmat ministrul Energiei, Virgil Popescu, luni, 7 martie, in contextul razboiului dintre Rusia și Ucraina. El a dat…

- Romanii au castigat opt medalii la competitia de schi alpin de nivel international FIS Children Trophy. Aceasta competitie a aliniat la start, in zilele de 1-3 martie, in Poiana Brasov, 82 de sportivi din urmatoarele tari: Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Grecia, Turcia, Liban si Romania.

- Un pasager disparut dupa un incendiu cu feribotul din Grecia gasit in viața de salvatori, potrivit The Guardian. Anunțul a fost facut duminica de un oficial al ministerului de transport maritim grec. Alte 11 persoane din cele 292 de la bord sunt cautate in continuare.Unul dintre pasagerii disparuți…

- Vacanțele vor costa in 2022 și cu 25% mai mult fața de anul trecut. Pe plan global, restricțiile dispar treptat și turiștii se grabesc sa iși rezerve concediile mult visate, iar cererea este din ce in ce mai mare. Agențiile de turism abia fac fața rezervarilor pentru vara. In afara de Bulgaria, Grecia…