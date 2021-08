Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Spania ca Agentia Meteorologica Spaniola a actualizat prognoza de vreme nefavorabila si a emis, pentru intervalul 31 august - 1 septembrie 2021, un cod galben de precipitatii abundente…

- Ministerul Afacerilor Externe din Romania ii avertizeaza pe cetațenii romani ca marți și miercuri vor fi furtuni in cateva zone ale Spaniei. Autoritațile au emis o avertizare de calatorie. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca…

- Miercuri vor fi furtuni in comunitațile Madrid, Aragon, Castilla y Leon, Castilla-La Mancha și Catalonia.Specialiștii au emis cod galben de furtuni pentru aceste comunitați. De asemenea, a fost anunțat cod galben de vant de coasta (forța 7) pentru Galiția.Ministerul Afacerilor Externe reitereaza recomandarea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Spania ca Agentia Meteorologica spaniola a emis coduri galben, portocaliu si rosu de canicula, valabile pentru aproape toata tara, cu exceptia zonei de nord (Galicia si Cantabria),…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atentionare de calatorie pentru Spania, unde au fost emise alerte meteo de fenomene extreme. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca Agenția Meteorologica spaniola…

- Ministerul Afacerilor Externe a facut un anunț important privind romanii care urmeaza sa calatoreasca in Bulgaria, caci țara se afla sub cod roșu de canicula. Persoanele care și-au planuit vacanța in Bulgaria in perioada 2-3 august sunt avertizate sa consulte lista cu regiunile care sunt afectate de…

- Ministerul Afacerilor Externe ii informeaza pe cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca Agenția Meteorologica spaniola a emis coduri roșu, portocaliu și galben de canicula pentru perioada 22 - 24 iulie. Regatul Spaniei este vizat de coduri…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis luni o atenționare de calatorie pentru Spania, unde agenția meteorologica a emis mai multe avertizari de canicula, furtuni și ploi torențiale, potrivit mediafax.ro. Potrivit unui comunicat al MAE, marți este Cod galben de canicula (pana la 39ºC),…