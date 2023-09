Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Italia ca in data de 8 septembrie este planificata, pentru 24 de ore, greva nationala in sectorul aeroportuar si aviatic, potrivit Agerpres.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis doua atentionari de calatorie pentru Italia si Slovenia. In cazul Italiei, exista pericolul producerii unor incendii. In Slovenia este Cod rosu de ploi torentiale si inundatii.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, in urma cu puțin timp o atentionare de calatorie pentru Italia. Cei care vor sa mearga in peninsula trebuie sa știe ca, in zilele urmatoarele, mai multe zone sunt vizate de o avertizare cod roșu de canicula.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atenționeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Italia ca mai multe zone din țara sunt vizate de coduri roșu și portocaliu de canicula. De asemenea, este pericol de incendii in Sicilia.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, in urma cu puțin timp o atentionare de calatorie pentru Spania, acolo unde este in vigoare un Cod roșu de canicula. Care sunt recomandarile facute de autoritați.

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de calatorie pentru Italia, unde miercuri exista un risc crescut de producere a incendiilor. MAE informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Italia – Insula Sardegna, ca autoritațile locale au anunțat,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Italia ca autoritatile locale au anuntat organizarea, joi si vineri, in diverse orase italiene, a mai multor greve ale personalului feroviar, ce pot provoca perturbari asupra…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca pentru ziua de joi, 29 iunie 2023, sindicatul controlorilor aerieni (USAC-CGT) a lansat un apel la greva, care va dura pana in dimineața zilei de vineri, 30…