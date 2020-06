Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe ( MAE) informeaza ca, in cursul zilei de luni, a fost facilitata revenirea in tara a 260 de cetateni romani - 70 din Turcia si 190 din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Actiunile au avut loc ca urmare a demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe,…

- Un numar de 260 de romani care au fost afectați de masurile de restrangere a transportului aerian adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19 au fost aduși in țara din Turcia și Marea Britanie, anunța Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța, marți dupa-amiaza, ca face verificari pentru a stabilit daca intre persoanele care au sarit in mare de pe o stanca situata pe plaja Durdle Door din Dorset, din Marea Britanie, se afla și romani, anunța instituția, anunța MEDIAFAX.„Ministerul Afacerilor…

- In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in țara a cetațenilor romani aflați in strainatate și care au fost afectați de masurile de restrangere a transportului aerian adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta revenirea in tara a 277 de cetateni romani aflati in Republica Franceza si Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Intr-un comunicat transmis duminica AGERPRES, MAE informeaza ca, in seara zilei de sambata, a fost facilitata revenirea in tara a…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța revenirea in țara a 277 de cetațeni romani aflați in Republica Franceza și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Repatrierea s-a facut cu doua curse aeriene speciale operate de compania Tarom, se precizeaza in comunicatul MAE.

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda lucratorilor, cetateni romani, care se afla la acest moment in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in cazul in care intampina probleme legate de contractele de munca, sa aiba in vedere o serie de demersuri, in contextul demersurilor intreprinse…

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda lucratorilor, cetateni romani, care se afla la acest moment in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in cazul in care intampina probleme legate de contractele de munca, sa aiba in vedere o serie de demersuri, in contextul demersurilor intreprinse…