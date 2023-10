Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe confirma cu regret decesul, in contextul situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, a inca doua persoane cu dubla cetatenie, israeliano romana, cu domiciliul in Statul Israel. Ministerul Afacerilor Externe transmite condoleante familiilor acestora.De asemenea,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cu regret ca, pana in prezent, se confirma decesul a doua persoane cu dubla cetatenie, israeliano romana, cu domiciliul in Statul Israel, astfel: persoana al carei deces a fost anuntat de catre autoritatile israeliene la data de 9 octombrie 2023, care detinea…

