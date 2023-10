Stiri pe aceeasi tema

- In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza ca, in urma demersurilor constante ale Celulei de Criza a MAE, in cursul zilei de 14 octombrie 2023, alti 58 de cetateni romani au revenit…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca alti 127 de cetateni romani au revenit in tara din Israel, joi dupa-amiaza si in noaptea de joi spre vineri, cu trei curse aeriene. ”In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza,…

- MAE precizeaza ca echipa consulara mobila din cadrul Ambasadei Romaniei la Tel Aviv si a Oficiului de Reprezentare al Romaniei la Ramallah si echipa din cadrul Unitatii de Reactie Rapida a Celulei de Criza MAE raman in continuare pe Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv pentru a acorda asistenta consulara…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat ca alti 596 de cetateni romani au revenit in tara din Israel, azi noapte. Majoritatea persoanelor erau nemulțumite de faptul ca au fost nevoite sa cumpere alte bilete de avion la suprapreț. Unul dintre romani a declarat ca a platit pentru patru persoane…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca alti 596 de cetateni romani au revenit in tara din Israel, in noaptea de luni spre marti, cu curse Tarom si ale unor companii private, potrivit News.ro.„In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul Israel…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza ca, in urma demersurilor constante ale Celulei de Criza a MAE, in cursul zilei de 9 octombrie 2023, alti 115 de cetateni romani au revenit in Romania, din Israel prin intermediul unei curse operate de o companie aeriana privata.MAE precizeaza ca echipa consulara…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, duminica seara, intr-un comunicat de presa, ca 115 cetateni romani din Israel au revenit in tara cu un zbor operat de o companie privata.MAE informeaza ca Celula de Criza, care isi desfasoara activitatea in Centrala MAE, in coordonare cu Ambasada Romaniei…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in urma demersurilor efectuate de Celula de Criza, 346 de cetateni romani si straini au fost repatriati din Israel, in noaptea de sambata spre duminica, cu doua curse operate de compania TAROM – 189 prima cursa, respectiv 157 cu al doilea zbor -, masura luata…