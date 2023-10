Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, luni, memorandumul pentru suplimentarea limitelor de credite bugetare si credite de angajament aprobate pe luna septembrie 2023 pentru Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Actul normativ prevede suplimentarea sumelor aferente limitelor de credite bugetare si credite…

- Dispare funcția de șef de birou in instituțiile publice Pentru a reduce cheltuielile instituțiilor, autoritaților sau intreprinderilor publice, Guvernul propune, printr-un proiect de lege aflat in dezbatere publica și pentru care iși va asuma raspunderea in fața Parlamentului, aplicarea unor masuri…

- Valoarea voucherelor de vacanța va crește oficial de la 1.450 de lei la 1.600 de lei pentru fiecare angajat. Creșterea este prevazuta doar pentru bugetarii care au salariul /angajat, dar pana la salariul de 8000 de lei net. Asta inseamna ca toți angajații din sistemul bugetar care depașesc 8.000…

- Rolul acesteia este de a verifica: Ministerul Educatiei, Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii si autoritatile publice locale judetene.Guvernul pregateste o noua Ordonanta de Urgenta prin care va taia din cheiltuielile publice. Printre altele este vizata si infiintarea unei noi directii de control,…

- Executivul a aprobat procedura de acordare a ajutorului unic pentru fermierii micro și mici, afectați de consecințele crizelor din 2022, pentru a evita insolvabilitatea acestora și a oferi mai multa predictibilitate pentru asigurarea securitații alimentare.

- Guvernul a votat in cadrul ședinței de miercuri, 2 august, noi remanieri de cadre in cadrul a doua ministere. Este vorba de Ministerul Sanatații, precum și Ministerul Educației și Cercetarii. Astfel, Svetlana Nicolaescu a fost eliberata din funcția de secretar de stat al ministerului Sanatații, fiind…

- Guvernul va aproba in sedinta de joi un proiect de ordonanta de urgenta prin care valoarea tichetelor de masa va creste la 35 de lei de la 1 august, informeaza AGERPRES . Astfel, prin proiectul de OUG va fi modificata Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum si pentru stabilirea…