Stiri pe aceeasi tema

- Compania Snap concediaza 100 de persoane, in cadrul celei mai noi incercari de restructurare, dupa ce in ultimii ani a angajat masiv, potrivit Mashable. Reducerile de personal se vor concentra pe echipa de advertisign si vine dupa ce Snap a concediat 120 de ingineri la inceputul lunii martie.…

- Conform unui comunicat emis de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Teleorman, pentru a se asigura trasparența privind veniturile salariale provenite din banii publici autoritațile și instituțiile publice au obligația de a afișa, de doua ori pe an, la sediul propriu și pe pagina de internet listele…

- Autoritatile au confirmat, vineri, faptul ca a crescut numarul victimelor rujeolei. Dupa cum se stie, in Romania e epidemie de pojar. Mai nou, s-a anuntat ca pana pe 23 martie s-au raportat 11.569 de cazuri de rujeola, 45 dintre pacientii cu un astfel de diagnostic pierzandu-si, din pacate, viata. Cifrele…

- Conform legii toate instituțiile publice sunt obligate sa aiba cai și mijloace de acces – elementele prin care se asigura accesul in cladirile publice și care asigura posibilitatea deplasarii persoanelor cu handicap in interiorul cladirii. Din pacate legea nu se respecta și puține din instituțiile obligate…

- De la 1 ianuarie 2017 exista o obligație legala pentru instituțiile publice care incaseaza impozite și taxe, precum și pentru furnizorii de utilitați și unii comercianți, sa faciliteze persoanelor fizice plata cu cardul direct la sediile respectivelor autoritați și in ...

- Guvernul Dancila s-a razgandit. Dupa ce anuntase ca firmele de stat si cele private cu peste 50 de angajati sunt obligate sa angajeze un expert in egalitate de sanse, acum a renuntat la aceasta idee. In urma cu aproape doua saptamani, premierul Viorica Dancila anunta ca "vom introduce obligatia…

- Cifrele erau impresionante: 82 de magazine in martie 2006, 850 de angajati, cifra de afaceri 80 de milioane de dolari in 2005 si aproape 100 de milioane de dolari in 2006. Dar in mai 2009 o coperta a BUSINESS Magazin afisa un titlu scurt: Ultra Faliment, iar cifrele se schimbasera: datorii neachitate…

- Patru angajati ai IS Posta Moldovei si-au pierdut viata intr-un accident rutier produs in dimineata de vineri, 26 ianuarie, aproximativ la ora 10:00, pe traseul international Brest-Chisinau-Odessa, in apropierea satului Mihailenii Vechi, raionul Rascani.