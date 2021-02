Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile parlamentare de buget-finante continua vineri dezbaterile asupra proiectului legii bugetului de stat pe 2021, noteaza Agerpres. Joi, membrii celor doua comisii au aprobat mai multe articole din proiect si au dat vot favorabil bugetelor unor ordonatori principali de credit. Printre acestea…

- Vicepreședintele PSD, europarlamentarul Victor Negrescu, susține ca redeschiderea școlilor este marcata de „balbaieli și dispute” intre Ministerul Educației și cel al Sanatații fara nicio alocare bugetara și intr-un „vid organizatoric rar intalnit”. „Maine (luni-n.r.) reincep școlile in format fizic.…

- Elevii se vor intoarce ,luni 8 februarie, in scoli dupa cele trei scenarii anunțate deja de catre autoritați. Profesorii vor urma sa faca triaj observațional pe intreaga durata a activitaților școlare. In cazul in care un școlar sau un preșcolar prezinta simptome de infectare cu SARS-CoV-2 in timpul…

- Ziarul Unirea Ordinul comun pentru redeschiderea școlilor a fost publicat: Scenariul verde ramane pana la incidența de 1 la mie ​​Ministerul Sanatații, impreuna cu Ministerul Educației au finalizat in cursul zilei de joi, 4 februarie, ordinul comun referitor la masurile pentru redeschiderea școlilor,…

- Ministerul Educatiei a prezentat joi dimineata documentul, afirmand ca a incercat sa surprinda toate aspectele convenite in foarte buna colaborare cu Ministerul Sanatatii, intr-o maniera constructiva. Ministerul precizeaza ca este vorba despre un draft supus validarii MS. Masurilese aplica atat in cazul…

- Sorin Cimpeanu: Ministerul Educației nu poate asigura testarea COVID-19 a elevilor in școli pentru ca nu sunt medici suficienți. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, luni, ca proiectul de testare COVID-19 a elevilor in școli nu poate fi derulat de instituția pe care o conduce, pentru ca…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in noiembrie 2020, de 1.245.578, din care peste 64% in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP), informeaza AGERPRES . Din totalul celor 798.589 de angajati…

- Secretara de Stat Tatiana Ivanicichina va asigura interimatul funcției de ministra a Finanțelor, Mihail Lupașcu va veni la șefia ministerului de Economiei, iar Tatiana Zatic, la Ministerul Sanatații. Anunțul a fost facut astazi de catre miniștrii in exercițiu, Viorica Dumbraveau, Anatol Usatii și Sergiu…