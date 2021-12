Minister: Valabilitatea tichetelor de vacanță emise în perioada 2019-2020 trebuie prelungită Avand in vedere ca pandemia a stricat vacanțele multor romani, foarte mulți bugetari nu și-au folosit inca tichetele de vacanța primite inainte de Covid-19. Ministerul Turismului cere ca valabilitatea acestor vouchere sa fie prelungita. Prelungirea, pana la finalul anului viitor, a valabilitatii voucherelor de vacanta emise in perioada ianuarie 2019 – decembrie 2020 este necesara in conditiile in care o parte dintre vacantele achizitionate de romani in perioada pandemica, prin aceasta metoda de plata, nu au putut fi derulate corespunzator de catre agentiile de turism sau nu au putut fi prestate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prelungirea, pana la finalul anului viitor, a valabilitatii voucherelor de vacanta emise in perioada ianuarie 2019 - decembrie 2020 este necesara in conditiile in care o parte dintre vacantele achizitionate de romani in perioada pandemica, prin aceasta metoda de plata, nu au putut fi derulate corespunzator…

- Voucherele de vacanța pentru bugetari, analizate in ședința de Guvern: Ce valoare vor avea și cum vor fi emise Voucherele de vacanța pentru bugetari, analizate in ședința de Guvern: Ce valoare vor avea și cum vor fi emise Actul normativ care prevede acordarea voucherelor de vacanta pentru angajatii…

- Guvernul a analizat miercuri in prima lectura proiectul de ordonanța de urgența prin care bugetarii ar urma sa primeasca vouchere de vacanța de 1.450 lei pana la data de 31 decembrie 2026, potrivit unui comunicat al Ministerului Antreprenoriatului și Turismului.Pe perioada 2022-2026, voucherele de vacanța…

- „Un deziderat al acestui Guvern este reluarea acordarii voucherelor de vacanta si astazi, prin dezbaterea proiectului, facem un pas important pentru a-l duce la indeplinire. Masura s-a dovedit a fi benefica pe durata implementarii ei atat pentru salariati, carora li s-a oferit o noua ocazie sa isi redescopere…

- Angajatii institutiilor publice vor primi, in perioada 2022 – 2026, vouchere de vacanta in valoare de 1.450 de lei fiecare, iar impactul bugetar va fi de 8,65 miliarde de lei in total, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta initiat de Ministerul Antreprenoriatului si Turismului. “Institutiile…

- O veste buna pentru toți bugetarii vine din partea ministerului Turismului. Se dau tichete de vacanța și in 2022! Decizia va fi luata printr-un proiect de Ordonanța de Urgența care a fost deja pus in dezbatere publica. Iata care este valoarea acestor vouchere și unde vom putea merge in concediu mai…

- Bugetarii vor primi din nou tichete de vacanța. Care este valoarea voucherelor in 2022. Proiectul, lansat in dezbatere Tichetele de vacanța se vor acorda din nou de anul viitor și vor fi emise doar pe suport electronic. Ministerul Turismului a pus joi, in dezbatere publica, proiectul de Ordonanța de…

- Ministerul Turismului anunta, joi seara, ca acordarea voucherelor de vacanta pentru angajatii din sectorul bugetar in 2022 a fost principala tema de discutie in cadrul primei intalniri de lucru pe care Constantin Cadariu, ministrul Antreprenoriatului si Turismului, a convocat-o la sediul institutiei…