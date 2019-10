Minimalism millennial

Stiri pe aceeasi tema

- Scurt, rapid și cuprinzator. La o saptamana dupa ce au dispus cu 3-0 pe teren propriu de Universitatea NTT Data Cluj, in prima etapa a Diviziei A1, voleibalistele Științei Bacau s-au repetat și in fața Rapidului. De data aceasta in deplasare. Sambata, studentele au trecut de giuleștence fara prea mari…

- Isus este prevestit ca „principe al pacii” (Is 9;5), la nașterea lui, ingerii au cantat: „Marire in inaltul cerului lui Dumnezeu și pe pamant pace oamenilor pe care el ii iubește” (Lc 2,14). Atunci cand ii trimite pe ucenici in misiune, le spune: „In casa in care intrați, spuneți mai intai «Pace acestei…

- La finalul saptamanii trecute, pensiunea „Margo” din comuna bacauana Lilieci a gazduit un concurs de șah rezervat copiilor cu varsta pana in 15 ani. Intitulata „Cupa de vara Margo”, competiția a reunit la start 33 de copii, care s-au intrecut in sistem elvețian, șah rapid, cate 15 minute pentru fiecare…

- Inspectorii sanitari veterinari ai Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) au aplicat, dupa controalele in comerțul alimentar din zonele de agrement și localitațile de interes turistic in sezonul estival din județul Bacau, sancțiuni contravenționale in cuantum total de…

- Uneori poți sparge gheața și in miezul verii. A demonstrat-o, recent, și grupa de varsta 2009/ 2010 a celor de la Viitorul Bacau. Dupa ce, ediții la rand, au ocupat locurile 2 și 3 la Cupa „Viva Activ” de la Buhuși, micuții fotbaliști ai clubului condus de Giani Capușa au inlaturat…crusta de gheața…

- Ediția de campionat 2019-2020 a Ligii a IV-a va incepe pe 24 august. Și va funcționa dupa sistemul de anul trecut: cu doua serii, cea de Bacau și cea de Valea Trotușului pentru sezonul regulat, care va fi urmat și de aceasta data de play-off și play-out. Principala noutate este ca in stagiunea care…

- Concursul de pescuit sportiv, organizat de Centrul Regional de Ecologie in colaborare cu Grupul pescarilor din Bacau, s-a desfașurat in duminica de 4 august, dimineața, conform programului anunțat. Vremea a ținut cat de cat cu pescarii adunați, de la 5.30, odata cu zorile, pe digul lacului Bacau, in…

- Va aducem la cunoștința ca in perioada 07.08.2019-15.08.2019 se va efectua tratamentul II pentru combaterea țanțarilor, capușelor și a insectelor de disconfort, pe intreg teritoriul Municipiului Bacau (aproximativ 4000 ha). Pentru o eficiența cat mai ridicata, serviciile de pulverizare aeriana se vor…