Intre 27 si 29 decembrie 2019, la Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibasi” va avea loc editia cu numarul 15 a „Turneului Vedetelor Acerbis”. 16 echipe se vor afla pe parchet, cu obiectivul de a castiga trofeul, dar mai ales de a oferi un fotbal placut spectatorilor, asa cum s-a intamplat an de an, in spiritual prieteniei si al sarbatorilor de iarna. Brasovenii ii vor putea vedea la lucru pe...