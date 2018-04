Minifotbal / Cupa „Adridan”, la Coriolan

Stiri pe aceeasi tema

- CS Știința Bacau a reușit un parcurs foarte bun la Campionatul European de karate SKDUN gazduit, la mijlocul lunii, de orașul polonez Dobrowa Gornicza. Bacauanii au deplasat noua karateka, șapte dintre aceștia urcand pe podiumul de premiere. Bilanțul sportivilor antrenați de Adrian Loghin și Manuel…

- Bacauanii care locuiesc in zona de sud a orașului nu vor avea apa rece la robinet pana la ora 12.30. O avarie aparuta pe strada Bicaz, la nr. 144, sisteaza temporar furnizarea apei la branșamentele de pe strazile Republicii, Bicaz, Constructorului și Oțelari. Compania Regionala de Apa Bacau estimeaza…

- Municipiul Bacau a fost inclus in categoria „Centre sociale, economice și culturale importante” a Programului Operațional Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020, impreuna cu orașele București, Piatra Neamț și Suceava. S-au deschis, astfel, noi oportunitați de investiții. Programul este finanțat de…

- Asociația 11even a lansat „Bucurie in Mișcare”, un proiect de promovare a sportului și mișcarii in comunitate, inițiat in 2012. Organizatorii arata ca acest proiect „este pentru toata lumea”, indiferent de varsta, ocupație sau nivelul condiției fizice. „Cu accent pe mișcare, incercam sa inspiram oamenii…

- Evenimentul rutier s-a produs in aceasta seara, pe DN – 15, in localitatea Lilieci, din comuna Hemeius. O femeie de 41 de ani, din judetul Neamt, in timp ce conducea un autoturism pe directia Bacau – Piatra Neamt, in localitatea mai sus mentionata ar fi intrat intr-o depasire moment in care a surprins…

- Coaliția majoritara din Consiliul Local Bacau s-a abținut, luni, la voturile penru proiectele de hotarare care majorau cotizațiile pe care municipiul le platește catre ADIB și ADIS, ceea ce a insemnat, de fapt, respingerea proiectelor de hotarare. Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare…

- Primari, consilieri locali, referenți și directori de instituții au fost prezenți, luni, in sala mare a Consiliului Județean (CJ), la lansarea unui proiect destinat romanilor din Diaspora. Concret, acesta va sprijini inființarea a 30 de firme noi prin asigurarea unui buget de 40.000 de euro/beneficiar.…

- Bacauanii care vor circula, in acest weekend, pe drumurile naționale din țara și nu au achiziționat o rovinieta trebuie sa știe ca este oprita temporar emiterea acestora in cadrul uneia dintre rețelele de benzinarii din țara. Astfel, potrivit Companiei de Drumuri, in ziua de sambata, 27 ianuarie, in…