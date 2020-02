Minifotbal, Cupa Adrian Olteanu – programul semifinalelor a fost schimbat!

Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul Național Școlar – cu echipe formate din jucatori nascuți in 2002 și mai mici, programeaza pentru astazi, 15 februarie, in Sala Polivalenta din Focșani, etapa de zona, cu participarea campioanelor județelor Vrancea, Tulcea și Braila. Județul nostru va fi reprezentat de echipa Liceului cu…

- Cupa Adrian Olteanu la minifotbal pentru old-boys are programate pentru duminica, 16 februarie, jocurile primei runde a play-off-ului. Vor juca toate formațiile care au evoluat in prima faza a competiției, imperecheate locurile 2 cu 7, 3 cu 6 și 4 cu 5. Nu are pereche ocupanta primului loc, Prietenii…

- * In derbiul ultimei etape, joc de mare spectacol: Finanțe – Prietenii Olti 2-3 Cupa Adrian Olteanu la minifotbal pentru old-boys și-a consumat meciurile ultimei etape a primei faze duminica, 9 februarie, in Sala Polivalenta, incepand cu ora 14:00. Toate jocurile programate puteau avea, prin rezultate,…

- * Meciurile se vor disputa in Sala Polivalenta incepand cu ora 14:00 Cupa Adrian Olteanu la minifotbal pentru old-boys iși va consuma duminica, 9 februarie, de la ora 14:00, in Sala Polivalenta, jocurile ultimei etape de dinaintea play-off-ului. Prima partida va opune Sovejei echipa Ing Trust-ului.…

- * Meciurile vor fi duminica, 2 februarie, in Sala Polivalenta Cupa Adrian Olteanu la minifotbal pentru old-boys a ajuns la etapa a șasea, ale carei meciuri vor ave loc duminica, 2 februarie, in Sala Polivalenta. De la ora 14:00, se vor intalni Finanțe cu Ediție de Vrancea, de la ora 15:00, Bari Salon…

- Jocurile etapei a cincea a Cupei Adrian Olteanu la minifotbal pentru old-boys vor avea loc duminica, 26 ianuarie, in Sala Polivalenta, incepand cu ora 14:30, atunci cand se vor afla fața in fața Pinola și Finanțe. De la ora 15:30, vor juca Ediție de Vrancea și Bari Salon, iar etapa va fi incheiata de…

- * Jocurile vor incepe la ora 13:00, in Sala Polivalenta Cupa Adi Olteanu pentru old boys la minifotbal va avea duminica, 19 ianuarie, jocurile etapei a patra. De la ora 13:00, se vor intalni Prietenii Olti cu Ediție de Vrancea, de la 14:00 se vor afla fața in fața Bari Salon și Pinola iar etapa […]…