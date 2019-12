Stiri pe aceeasi tema

- In acest an, noua echipe de fotbal se vor lupta pe teren, la Memorialul „Marian Mauța”, pe terenul de sport a Liceului „George Moroianu” din Sacele. A patra ediție a Memorialului „Marian Mauța” la fotbal va avea loc pe 7 decembrie, in sala de sport a Liceului „George Moroianu” din Sacele. La competiție…

- HARMAN International, lider global in tehnologia connected car, cauta 20 de romani alaturi de care sa schimbe viitorul industriei auto. In Romania, HARMAN are o echipa de 400 de angajati si isi continua trend-ul ascendent de 30% din ultimii 2 ani, in...

- Precizia Sacele continua pe primul loc al clasamentului Ligii a 4-a Brasov, dupa ce a invins vecinii de la Ciucas Tarlungeni cu 2-1. CSM Corona Brasov a reusit sa urce un loc, pana pe doi, dupa succesul clar in fata campioanei Olimpic Zarnesti (3-0), iar Coltea a revenit pe podium…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul de decorare post-mortem a interpretului de muzica ușoara Mihai Constantinescu. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, șeful statului a conferit post-mortem Ordinul Național 'Pentru Merit' in grad de Cavaler lui Mihai Constantinescu…

- In perioada 17-24 octombrie, Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Vrancea a continuat seria cluburilor de tineret, pentru ”Dicționarul Etic”, in parteneriat cu Școala Gimnaziala ”Anghel Saligny”, Școala Gimnaziala Paltin, Biblioteca Județeana ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea, Colegiul Economic ”Mihail…

- Consiliul Local Brașov va aproba la viitoarea ședința de plen aproba „Studiul de oportunitate – etapa de extindere a serviciului public de transport persoane prin curse regulate, in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public…

- O femeie de 27 de ani, cu cetatenie spaniola, este cercetata pentru conducere a unui vehicul fara permis de conducere, in contextul in care a continuat sa circule cu masina pe drumurile publice, cu toate ca permisul ii fusese suspendat.

- Turneul WTA International de la Hong Kong, programat in perioada 5 - 13 octombrie, a fost anulat din cauza situației politice, anunța gsp.ro.„Avand in vedere situația actuala, Federația de tenis din Hong Kong și conducerea WTA anunța amanarea Openului de tenis din 2019. Dupa discuții…