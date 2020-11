Stiri pe aceeasi tema

- Orasul Sibiu si localitatile Selimbar, Talmaciu si Cisnadie intra in carantina incepand de luni pentru doua saptamani, iar mall-urile magazinele, altele decat cele care vand produse esentiale, mancare pentru animale si farmacii, vor fi inchise in weekend, a anuntat vineri secretarul de stat Raed Arafat.

- Raed Arafat a anunțat, vineri, carantinarea municipiului Sibiu și a localitaților Șelimbar, Talmaciu și Cisnadie, pentru 14 zile, incepand de luni. Rata de incidența a cazurilor de coronavirus din județul Sibiu a ajuns vineri la 7,78 la mie, cea mai mare din țara. Sibiul este a patra reședința de județ…

- Municipiul Sibiu intra in carantina incepand de luni. Masura a fost decisa dupa vizita lui Raed Arafat de vineri, la Sibiu. Intervalul orar 10.00-13.00 va fi rezervat pentru cumparaturi varstnicilor la Sibiu, a anunțat Raed Arafat, referindu-se la crantina care incepe in municiopiul Sibiu de luni. Activitatea…

- "In urma discutiilor care au avut loc inclusiv cu CJSU, s-a ajuns la urmatoarele concluzii si masuri suplimentare: instituirea masurii de carantinare a municipiului Sibiu,la unl oc cu localitatea Selimbar si cartierul Arhitectilor, masura de carantinare a localitatii Talmaciu si masura de carantinare…

- Subprefectul județului Sibiu a fost demis chiar inaninte de ședința in care ar urma sa fie carantinat municipiul. Intrebat de ce a fost luata aceasta decizie, premierul Ludovic Orban a spus ca „raspunsul la aceasta intrebare il puteti vedea in rata de infectare”. „Raspunsul la aceasta intrebare il puteti…

- Secretarul de stat Raed Arafat este așteptat sa vina vineri, 13 noiembrie, la Sibiu: și asta pentru decizia finala care vizeaza carantina zonala, potrivit solicitarii transmise de Direcția de Sanatate Publica Sibiu pentru localitațile Sibiu, Șelimbar, Cisnadie și Talmaciu.

- "Am fost sunat ieri dimineata sa ma intrebe ce face tatal meu. Am simtit ca mor eu cand am auzit aceasta intrebare. Tata era inmormantat cu o zi inainte. Si-au cerut scuze, le-am spus sa se documenteze. Apoi ma intrebau cum o cheama pe mama, cum se numeste medicul de familie al mamei. In ziua inmormantarii…

- Luni, Raed Arafat a emis ordinul care cere tuturor spitalelor și Unitaților de Primiri Urgențe din Romania sa nu mai refuze aducerea la spitale a pacienților suspecți de coronavirus, dar și a celorlalți pacienți, ”indiferent de situația locurilor disponibile in spitale”. Anunțul lui Raed Arafat pentru…