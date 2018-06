Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi lideri importanti din Uniunea Europeana se vor intalni duminica la Bruxelles in incercarea de a gasi solutii inainte de summit-ul de saptamana viitoare, a anuntat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, relateaza AFP.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a confirmat informatiile potrivit carora mai multe tari din Uniunea Europeana au fost invitate la convorbiri ''informale'' pe tema migratiei, inainte de summitul liderilor UE de saptamana viitoare, relateaza miercuri agentia dpa.…

- Cinci jucatori de origine franceza, componenti ei reprezentativei Spaniei, au primit suspendari drastice pentru agresarea arbitrului roman Vlad Iordachescu, dupa meciul pierdut in fata Belgiei in luna martie, a anuntat, marti, Rugby Europe, forul conducator al sportului cu balonul oval de pe continent.…

- In prezent, UE nu permite intrarea in spatiul comunitar a carnii de pasare procesata in trei dintre fabricile BRF din Brazilia, care sunt investigate de autoritati pentru ca nu ar fi efectuat testele de siguranta alimentara. Conform informatiilor publicate de Folha de S. Paulo, oficialii europeni…

- Europarlamentarul PSD Andi Cristea susține ca victoria zdrobitoare a lui Viktor Orban ii da un bonus de putere la Bruxelles.„Victoria clara a lui Victor Orban ii da un bonus de putere la Bruxelles prin legitimitatea electorala proaspat redobandita acasa. Dincolo de retorica sa indrazneata…

- Premierul nationalist de dreapta Viktor Orban a promis ca va lupta pentru Ungaria, duminica, dupa ce a votat la alegerile parlamentare, la care partidul sau, Fidesz, este favorit, relateaza Reuters.

- Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca, a inaugurat, astazi, ruta directa Bacau – Bucuresti, zborurile fiind operate in zilele de miercuri, vineri si duminica. „Aceasta ruta reprezinta un pas important in parteneriatul pe care Blue Air il are cu Aeroportul Bacau, care va…

- Oficialii de la Bruxelles spun ca vor investi bani in drumurile noastre ca sa nu mai fie pline de gropi, potrivit PRO TV. NATO a stabilit ca in Europa sunt 9 coridoare cheie, vitale pentru transportul convoaielor militare. Doua dintre ele traverseaza Romania si intra in tara pe la Nadlac. Cel mai lung…