Dupa ce in urma cu aproximativ doua saptamani, echipa U8 de la Leii Campia Turzii termina la Cristian (jud. Brașov) pe locul secund in etapa a II-a a Circuitului Național de Mini-Rugby 2024, acum micuții sportivi antrenați de Cosmin Oltean vor participa in weekend-ul 20 – 21 iulie, la etapa a III-a, care se va desfașura la Gura Humorului. Competiția se va disputa pe terenul Stadionului Tineretului din localitate sub denumirea de Trofeul Moldovei ”Brandușa Andronic”, iar celelalte echipe participante sunt: Șoimii București, Rugby Academy București 1, Rugby Academy București 2, CSU Arad, Warriors…