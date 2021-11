Mini-protest cu îmbrânceli în Parlament Scene de desene animate in Parlament. Trei membri ai societații civile au protestat joi, pe holul Parlamentului, in timp ce in sala de plen se desfașurau dezbaterile pentru investirea guvernului Ciuca. Cele doua tinere și un fost consilier al lui Vlad Voiculescu la ministerul Sanatații, Marian Raduna, s-au trantit pe jos, pe hol, cu bannerul […] The post Mini-protest cu imbranceli in Parlament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

