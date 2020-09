Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR Comanești Viorel Tamba vorbește, intr-un interviu pentru Ziarul de Bacau, despre candidatura sa la Primaria Orașului Comanești, despre viziunea sa in ceea ce privește dezvoltarea susținuta și echilibrata a orașului și despre... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- *** SC Winding & Production SRL angajeaza muncitori pentru bobinat motoare electrice. CV-urile se trimit la adresa de e-mail [email protected] Pentru mai multe detalii sunati la numerele de telefon 0260-654265 sau 0751 067303. ***Caut persoana serioasa pentru ingrijire varstnica in loc. Criseni…

- SC Electroceramica SA angajeaza: responsabil calitate proces de productie – cunostinte avansate de limba engleza/italiana, scoala cu profil tehnic mecanic – cunostinte de mecanica/hidraulica, experienta in lucrari de mentenanta, scoala

- 6 total views Candidatul PNL la Primaria Ramnicu Valcea, are in plan dezvoltarea unui parc industrial, in zona Platformei Chimice, aflate, in prezent, in pragul falimentului. Mai mult, iși propune dezvoltarea domeniilor privind cercetarea și inovarea, pentru a se asigura ca ofera cele mai bune soluții…

- *** SC AVRIL SRL angajeaza DULGHER. CV-urile se depun la sediul societatii, Zalau, str.Valea Mitii nr.2/A sau e-mail: [email protected] Telefon fix: 0260-610765; Telefon mobil: 0751 225 693 ***Caut persoana serioasa pentru ingrijire varstnica in loc. Criseni nr.1 (la intrare). Relatii la telefon 0748…

- *** S.C. CLIO S.R.L. angajeaza coordonator transport. Detalii la numarul de telefon 0734347777 sau la e-mail: [email protected] ***Societate comerciala angajeaza urgent muncitori necalificați, lacatuși mecanici și sudori. Salariu intre 2.000 – 3.000 de lei. Relații suplimentare la telefon 0744.663.779…

- Roxana Florentina Anusca Turcanu a fost anuntata, luni, drept candidat al Aliantei Liberalilor si Democratilor (ALDE) la functia de primar al municipiului Botosani, in cadrul unei ceremonii de lansare a candidatilor care a avut loc in orasul Bucecea, potrivit Agerpres.Anusca Turcanu, fost…

- Politistii de la Crima Organizata, sub coordonarea unui procuror DIICOT, au efectuat marti dimineata sapte perchezitii in judetele Arad si Hunedoara, intr-un dosar in care se vorbeste despre inselarea unor romani care sperau la un trai mai bun. Anchetatorii spun ca mai multe persoane au fost pacalite…