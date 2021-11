Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin și ether au atins noi maxime istorice la inceputul saptamanii, prețul Bitcoin depașind la un moment dat 67 mii 700 de dolari - peste recordul anterior stabilit la sfarșitul lunii octombrie - in timp ce ether a trecut pentru prima data de pragul de 4 mii 800 de dolari,

- In urma cu o saptamana, bitcoin a urcat la un nou maxim istoric de aproape 67.000 de dolari. Insa intre timp, investitorii au renuntat la cea mai valoroasa criptomoneda din lume in favoarea unui nou activ di...

- Vedeta Antena 1, Dan Negru, a dovedit, de-a lungul anilor, ca are fler și in afaceri. A caștigat sute de mii de euro, din imobiliare, dar și din agricultura. Seria investițiilor a continuat. Deși, in pandemie, mai tot romanul iși ține caștigul la pușculița. Dan Negru ne-a vorbit, in exclusivitate despre…

- Aceasta unda verde a autoritatii americane de reglementare era asteptata de investitori istorici bitcoin. Ea permte multor actori financiari traditionali sa particpe la aceasta piata. Incepand din 2013, mai multe grupuri au depus cereri de ETF bitcoin, insa fara succes pana in prezent. In Europa si…

- Intrucat piețele globale de criptomonede și- au pierdut 1,5% din capitalizarea de piața peste noapte, mai multe dintre cele mai mari criptomonede au fost de asemenea ințelese. Dar caderile peste noapte din aceasta saptamana nu au șters caștigurile generale obținute de altcoini (alte criptomonede…

- Cu cateva luni in urma, industria criptografica a fost zdruncinata de știrile despre exodul in masa al minerilor din China. La sfarșitul lunii mai 2021, a devenit cunoscut faptul ca autoritațile chineze aveau sa interzica exploatarea miniera Bitcoin ( BTC ), aducand presiunea de reglementare deja…

- Nassim Nicholas Taleb, un ganditor original american de origine libaneza, cu o lunga experiența in domeniul financiar, faimos pentru carțile sale recente și in special pentru conceptul de „lebada neagra”, este unul dintre adversarii criptomonedelor. Acesta avertizeaza investitorii curenți ori potențiali…

- Bitcoin și alte criptomonede au scazut puternic pe 7 septembrie, in ciuda veștii bune ca El Salvador a caștigat cursul legal bitcoin impreuna cu dolari SUA. De fapt, criza flash crypto a distrus valoarea de piața de 400 miliarde de dolari. Bitcoin a scazut cu aproximativ 10% la mai puțin de 44.000…