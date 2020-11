Mini-casă de 4 mp, de vânzare în centrul istoric din Bremen Una dintre cele mai mici locuințe din Germania este o casa, veche de un secol, a carei suprafața utila este de doar patru metri patrați. Se afla in orasul Bremen din nordul Germaniei și a fost scoasa miercuri la vanzare pentru 77.777 de euro. Locuinta, situata pe un teren de sapte metri patrati din centrul vechi al orasului, are un singur nivel si dispune de terasa pe acoperis, toaleta, dus, plita si o nisa pe post de dormitor. Proprietatea poate fi vazura pe kensington-international.com , unde un apartament de 62 de mp, construit in 1971 in același oraș, poate fi cumparat cu 140.000 de euro.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

