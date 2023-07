Stiri pe aceeasi tema

- Renunțarea la mașina personala este un trend tot mai popular in vestul Europei, care incepe sa fie tot mai imbrațișat in randul noilor generații din marile orașe romanești. Acest fenomen este cu atat mai popular la Cluj, unde tinerii sunt ancorați puternic in spațiul cultural occidental și cer ca autoritațile…

- Introducerea unei oferte de calatorie cu transportul public la preturi accesibile i-a determinat pe germani sa renunte la autoturisme in favoarea calatoriilor cu trenul, informeaza agentia de presa DPA.

- Noaptea trecuta, in jurul orei 03:10, pompierii dambovițeni au fost solicitați sa intervina in cazul unui incendiu izbucnit la un autoturism in cartierul CFR din Municipiul Targoviște. La fața locului s-a constatat ca incendiul se manifesta generalizat la autoturism. S-a acționat rapid pentru a se evita…

- Pompierii clujeni au intervenit in urma cu puține momente la un incident in Grigorescu, unde o mașina a fost cuprinsa de flacari.Din primele date, incendiul s-a manifestat la o mașina situata pe strada Alexandru Vlahuța din municipiul Cluj-Napoca.„Incendiul a fost lichidat rapid de catre un echipaj…

- Un cireș a cazut peste o mașina, iar oamenii s-au apucat sa culeaga liniștiți, respectand sloganul ”In tot raul e și un bine!”.”Clujenii nu dau la schimb garsoniere pe un 1kg de cireșe, pentru ca in orașul de 5 stele cireșele sunt gratis!”, a comentat cel care a realizat fotografiile.ISU Cluj a raportat…

- CITESTE SI Marius Nistor, dupa Memorandumul adoptat in Guvern: Pe mine m-ar fi multumit aplicarea in integralitate a grilei de salarizare 13:45 0 Un nou protest la Iasi cu peste 2.000 de sindicalisti din educatie in fata Prefecturii. Manifestantii au cerut liderilor sindicali sa fie mai incisivi 13:44…

- Comandamentul NATO de la Sibiu ar urma sa fie transformat in cartierul general al trupelor terestre ale alianței din sudul Europei, informeaza intr-o analiza ediția germana a Business Insider.

- In cartierul Zamca al municipiului Suceava, in zona Liceului Filadelfia, s-a produs o serioasa alunecare de teren care a produs importante pagube materiale unitații de invapțamant sucevene. La fața locului s-a deplasat primarul Ion Lungu pentru a vedea dimensiunea fenomenului și a se lua masurile necesare…