- Vladimir Sadik, un antreprenor din regiunea Cernauti, a decis sa produca in masa buggy-uri all-terrain. Masinile sunt asamblate pentru armata ucraineana din orice bucata de metal care se afla la indemana si se gaseste a fi utila.

- Tranzitul gazelor rusesti prin una dintre statiile de distributie a gazelor - „Sohranivka”, prin care trece aproape o treime din gazul rusesc prin teritoriul ucrainean catre tarile europene, se poate opri miercuri de la ora 07:00, ora Moscovei, din cauza anuntului de forta majora de catre „Operatorul…

- In timp ce rușii continua atacurile asupra orașelor ucrainene, armata ucraineana anunța, sambata, ca a distrus peste 1.000 de tancuri ale rușilor. Astfel, Rusia a anunțat ca unitatile sale de artilerie au lovit, in noaptea de vineri spre sambata, 389 de tinte ucrainene, inclusiv 35 de puncte de control,…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte 18 ranite in urma unor atacuri cu rachete rusesti sambata asupra orasului-port Odesa, in sudul Ucrainei, a anuntat seful de cabinet al presedintiei ucrainene, citat de Agerpres .„Odesa: cinci ucraineni ucisi si 18 raniti. Iar acestia nu sunt decat cei care…

- Zeci de vehicule militare si tancuri avariate sau scoase din uz au fost descoperite de catre fortele ucrainene pe teritoriul Rusiei, in apropiere de granita ucraineana. Vehiculele ar fi fost depozitate dupa ce fost scoase din uz, in urma luptelor care au avut loc in Ucraina.

- Oleg Sinegubov, seful administratiei regionale de stat din regiunea Harkov anunta ca fortele ucrainene au reusit sa neutralizeze convoiul de aproximativ 12 km de tancuri si blindate rusesti care se indreptau spre Izium. „Seful Administratiei Regionale de Stat, Oleg Sinegubov, raporteaza ca o mare coloana…

- Forțele armate ucrainene au postat joi imagini cu pagubele produse trupelor rusești care au invadat Ucraina. In imaginile de pe rețelele sociale se vad tancuri rusești distruse, un elicopter doborat, dar și cum dronele ucrainene distrug tancuri din aer.

- Mai multe tancuri și vehicule militare rusești au fost vazute la granița cu Ucraina, lânga orașul Harikov. Cei de la cnn.com au intrat în posesia unui video în care pot fi vazute zeci de tancuri care par a fi gata de atac, scrie realitatea.md. Pâna în prezent,…