„Mingii” sau „mingi” Forma de plural a substantivului „minge” este mingi. O minge, doua mingi. Mulți vorbitori obișnuiesc sa pronunțe mingii, probabil ca urmare a folosirii formei (greșite) de singular mingie. Așadar, vom spune minge, nu mingie mingi, nu mingii Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

