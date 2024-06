Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei va aproba joi, prin ordonanța de urgența, Programul național pentru transformarea digitala a autoritaților publice locale. Acest program, ce urmeaza sa fie implementat, marcheaza un pas crucial in direcția modernizarii și eficientizarii serviciilor publice oferite cetațenilor și intreprinderilor…

- Dupa un parcurs fara greșeala, Naționala Romaniei s-a declarat invinsa in finala Campionatul European de Fotbal al Primarilor de catre prima reprezentativa a Cehiei cu scorul de 3-1. Dupa victoriile din faza grupelor (4-0 cu echipa a doua a Cehiei, 7-1 cu Republica Moldova și 6-1 cu Croația), optimi…

- 10 orașe din Germania vor gazdui meciuri de la Campionatul European de fotbal, care va avea loc intre 14 iunie și 14 iulie. EURO 2024 reprezinta un prilej de a urmari fotbal spectacol, dar in același timp poți sa vizitezi și orașele in care Romania va juca. “Tricolorii” vor evolua in Munchen, Koln și…

- Publicul va cheltui mult in timpul EURO 2024, dar va economisi in urmatoarele luni. Campionatul European de Fotbal organizat in Germania este unul dintre cele doua evenimente sportive de top cu potențial economic major, care vor avea loc in aceasta vara in Europa, deschizand „drumul” inainte de Olimpiada…

- O brigada condusa la centru de Iuliana Demetrescu va arbitra partida Cehia – Danemarca, din grupa A2, in calificarile pentru Campionatul European de fotbal feminin din 2025. Iuliana Demetrescu va fi ajutata de arbitrii asistenți Mihaela Țepușa și Roxana Ivanov, iar al patrulea oficial va fi Cristina…

- Naționala de fotbal a Germaniei se pregatește intens pentru Campionatul European ce va avea loc in aceasta vara, iar Federația de Fotbal a venit cu o decizie surprinzatoare și istorica, scrie hotnews.ro .

- „Tricolorii”, sub comanda selecționerului Edi Iordanescu (45 de ani), au primit astazi mingea oficiala de la EURO 2024. Este primul antrenament pe care Romania il face cu acest balon. Mingea se numește „Fussballliebe” (dragoste de fotbal) și este disponibila la vanzari pe site-ul oficial al Adidas,…

- „Tricolorii”, sub comanda selecționerului Edi Iordanescu (45 de ani), au primit astazi mingea oficiala de la EURO 2024. Este primul antrenament pe care Romania il face cu acest balon. Mingea se numește „Fussballliebe” (dragoste de fotbal) și este disponibila la vanzari pe site-ul oficial al Adidas,…